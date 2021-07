La colonie d'Eviatar évacuée par les colons israéliens après des tensions avec les Palestiniens

Après des semaines de tensions avec les Palestiniens, des colons israéliens ont accepté ce vendredi 2 juillet de quitter l’avant-poste d’Eviatar, en Cisjordanie occupée. Un avant-poste est une colonie illégale, même aux yeux de la loi israélienne. Une cinquantaine de familles y vivaient depuis le mois de mai. À la suite d’un accord avec le gouvernement israélien, elles sont parties dans le calme. Le terrain, occupé jusque-là, devient désormais une base militaire israélienne.

Avec notre envoyé spécial permanent, Sami Boukhelifa

Une dernière prière avant de quitter Eviatar. Certains sont rassemblés à la yeshiva, l’école religieuse. D’autres finissent de charger leur camion, comme la famille Lison. Avec son mari et leurs six enfants, Serah a vécu deux mois dans cette colonie. Une maison de fortune de 18 m², sans eau courante : « On était prêts à mettre de côté tous nos besoins matériels pour mener ce grand projet et construire des villages dans tout Israël. Notre rêve, c’est d’en construire un ici qui s’agrandira progressivement pour devenir une ville ».

Mais cette architecte âgée de 34 ans, sait que les fondations de cette ville rêvée sont posées en territoires palestiniens : « En tant que juifs, on nous apprend à ne jamais voler. Maintenant, même si on croit – comme le dit la Bible - que toute la terre d’Israël nous appartient, si un terrain ou un champ sont la propriété de quelqu’un d’autre, on ne va pas les lui prendre. On lui dit : "tu peux rester vivre ici. Le gouvernement va vérifier le statut de ces terrains, voir s’ils ne sont pas la propriété privée d’arabes, et si ce n’est pas le cas, nous reviendrons". »

Mais sur la colline d’en face, à quelques kilomètres, les Palestiniens qui vivent là ne l’entendent pas de cette oreille. Ils sont des dizaines à manifester contre les colons. Les drones de l’armée israélienne larguent des gaz lacrymogènes pour les disperser.

