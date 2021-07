Liban: de hauts responsables poursuivis dans l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth

Tarek Bitar, le juge d’instruction chargé de l’enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, qui a fait 200 morts et 6 500 blessés le 4 août 2020, a engagé des poursuites judiciaires vendredi 2 juillet contre une douzaine de hauts responsables politiques et sécuritaires libanais, dont le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

À un moment où beaucoup commençaient à désespérer de voir l’enquête sur le drame de Beyrouth aboutir, Tarek Bitar a fait exploser une véritable bombe. Le juge d’instruction a engagé des poursuites contre le chef du gouvernement démissionnaire Hassan Diab, d’ex-ministres, des députés, d’anciens hauts responsables sécuritaires et des chefs de services de sécurité toujours en fonction.

La mesure est d’autant plus surprenante que son prédécesseur Fadi Sawan avait été écarté pour avoir justement osé s’attaquer à certaines de ces personnalités autrefois intouchables. Tarek Bitar est allé plus loin en ajoutant de nouveaux noms à la liste de son collègue, dont celui du directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim, considéré comme un des hommes les plus puissants au Liban.

Inculpations de négligence

Le magistrat a demandé au Parlement la levée de l’immunité parlementaire de quatre députés qui ont occupé des postes ministériels ces dernières années, et s’est adressé au barreau pour obtenir l’autorisation de les poursuivre en justice, vu que trois d’entre eux sont avocats.

Toutes les personnes qui étaient au courant de la présence des 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé au port et qui auraient dû s'assurer de leur évacuation ont fait l'objet de poursuites. Accusées de manquement, elles pourraient être inculpées de négligence qui a provoqué des centaines de morts et de blessés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne