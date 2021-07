Égypte: président Abdel Fattah al-Sissi inaugure une nouvelle base navale

via REUTERS - Egyptian Presidency

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi (au centre) et le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane (à droite), lors de l'inauguration de la nouvelle base navale du «3 juillet», à Marsa Matrouh, en Égypte, le 3 juillet 2021.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a inauguré samedi 3 juillet une nouvelle base navale située à moins de 150 km de la frontière libyenne. C’est la troisième base navale construite par l’Égypte en Méditerranée et en mer Rouge au cours des cinq dernières années.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Une inauguration qui est avant tout une démonstration de force. Une bonne cinquantaine de bâtiments étaient, en effet, amarrés au quai de plus de mille mètres de long, à l’ancre dans le port ou se croisaient au large.

Les plus imposants étaient les deux porte-hélicoptères de classe Mistral français. Il y avait aussi des frégates de la classe italienne Bergamini, des sous-marins allemands de type 209, des corvettes. Bref, un message de dissuasion en direction de l’Ouest, la Libye avec ses jihadistes et ses conseillers militaires venus d’Ankara, et en direction du Nord, à la Turquie elle même. Une Turquie avec laquelle les relations restent tendues.

La base sera aussi destinée aux exercices conjoints avec « les puissances amies ». La France, l’Italie, la Grèce mais aussi les États-Unis avec, en automne, les grandes manœuvres combinées « Bright Star ».

Une base destinée, enfin, à combattre l’émigration clandestine vers l’Europe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne