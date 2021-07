En Iran, les coupures d'électricité répétées rendent la vie des habitants impossible

Alors que la température approche les 40 degrés et dépasse même les 50 degrés dans certaines régions du sud de l'Iran, les coupures d'électricité quotidiennes provoquent la colère des habitants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Depuis plusieurs jours l'électricité est coupée au moins deux fois par jour un peu partout en Iran. La production nationale ne répond pas à une consommation effrénée.

Ces dernières années, les sanctions américaines qui frappent durement le pays ont empêché le gouvernement d'investir pour développer la production nationale. À cela, il faut ajouter une sécheresse sans précédent depuis 50 ans. Du coup, les barrages ont été remplies de moitié.

De nombreux Iraniens sont affectés dans leur travail et leur vie quotidienne, comme le raconte Leyla une Iranienne d'une cinquantaine d'années.

« Hier, l'électricité a été coupée de 3h30 jusqu'à 6h30. Je suis allée à la maison, et là non plus il n'y avait pas d'électricité, dit-elle. Ensuite, je devais me rendre chez un ami. À 8h30, le courant a été coupé jusqu'à 22 heures. C'est-à-dire qu'entre 3h30 et 22h je suis restée sans électricité dans cette chaleur étouffante. Pour les malades ou ceux qui sont hospitalisés, on a encore plus d'inquiétudes. »

Les coupures d'électricité touchent toutes les activités économiques. Selon le porte-parole de la compagnie nationale d'électricité, la situation pourrait s'empirer au cours des prochaines semaines. Ce qui provoque la colère de nombreux Iraniens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne