Ahmad Jibril, figure historique de la politique palestinienne, est mort

Ahmad Jibril, chef du Front populaire de libération de la Palestine-Commandant général, une organisation farouchement hostile aux négociations de paix avec Israël, est décédé mercredi à Damas à l'âge de 83 ans, « de causes naturelles ». Il était un des derniers chefs historiques palestiniens encore en vie.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

La vie a continué normalement dans les 12 camps palestiniens du Liban après l’annonce de la mort d’Ahmad Jibril, bien qu’il soit considéré comme l’un des plus anciens militants de la cause palestinienne.

Le Hezbollah a rendu hommage à un homme qui a eu « une vie pleine de résistance et de sacrifice sur la route de la Palestine ». Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a présenté ses condoléances au téléphone au numéro 2 du Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général, le FPLP-CG, Talal Naji, qui réside à Damas.

Pourtant, Ahmad Jibril était l’un des plus farouches opposants aux négociations de paix avec Israël. Il avait même menacé de mort le chef historique de l’OLP, Yasser Arafat, après la signature de l’accord d’Oslo, au début des années 90.

Le FPLP-CG a été accusé, dans les années 70 et 80 de plusieurs détournements d’avions et d’attaques contre des militaires et des civils israéliens. Au début du conflit syrien, en 2011, Ahmad Jibril a pris fait et cause pour le président Bachar el-Assad, et ses hommes ont combattu aux côtés de l’armée syrienne sur plusieurs fronts.

Le FPLP-CG est la seule organisation palestinienne qui possède encore une présence militaire à l’extérieur des camps au Liban, dont une base dans la localité côtière de Naamé, à 20 kilomètres au sud de Beyrouth. Le FPLP-CG est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne.

