Après les bombardements, la reconstruction de Gaza évaluée à 485 millions de dollars

La guerre entre le Hamas palestinien et Israël n'a pas fait que des victimes. Les bombardements israéliens à Gaza ont aussi durablement endommagé les infrastructures de la zone. Dans un rapport, l'ONU, l'Union européenne et la Banque mondiale estiment que l'enclave palestinienne a besoin de 485 millions de dollars pour la reconstruction.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Routes éventrées, hôpitaux endommagés, habitations pulvérisées par les frappes israéliennes, « chaque nouvelle guerre nous renvoie 10 ou 20 ans en arrière », se désolent les habitants de Gaza, interrogés ces dernières semaines.

Selon les experts des Nations unies, de l’Union européenne et de la Banque mondiale, les onze jours de bombardements au mois de mai ont causé des dommages estimés à quelque 380 millions de dollars. Ce sont les logements qui ont été le plus durement touchés. L’impact sur l’économie de Gaza s’élève, quant à lui, à 190 millions de dollars.

La reconstruction de l’enclave palestinienne, où vivent sous blocus israélo-égyptien plus de deux millions d’habitants, dépend principalement de deux facteurs : le soutien financier des donateurs internationaux et la coopération israélienne. Autrement dit, à quel point l’État hébreu autorisera l’acheminement des aides, et notamment des matériaux de construction à Gaza ?

Les autorités israéliennes ont été claires à ce sujet : la réhabilitation de l’enclave palestinienne est conditionnée à la libération de deux Israéliens détenus par le Hamas ainsi qu’à la restitution des dépouilles de deux soldats.

