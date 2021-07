Syrie: inquiétude autour de l'acheminement de l'aide humanitaire à Idleb

Bab al-Hawa à la frontière syro-turque, dans le gouvernorat d'Idleb, en Syrie, le 30 juin 2021. REUTERS - MAHMOUD HASSANO

C’est actuellement le seul poste frontière par lequel l’ONU peut acheminer de l’aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie : Bab al-Hawa offre un lien entre la province d’Idleb et la Turquie. Mais la résolution permettant son utilisation par les agences onusiennes arrive à expiration ce samedi 10 juillet. Et pour l’instant, la Russie s’oppose à son renouvellement, réclamant que l’aide humanitaire soit acheminée par Damas et passe par le régime syrien. Une incertitude qui inquiète les acteurs humanitaires présents dans la province d’Idleb, où vivent 2,4 millions de Syriens dont plus de la moitié sont des déplacés.