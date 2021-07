Crise au Liban: grève reconductible des pharmaciens contre les pénuries de médicaments

Ce vendredi au Liban, les pharmacies ont commencé une grève reconductible pour protester contre les pénuries de médicaments. REUTERS - MOHAMED AZAKIR

Le Liban s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Ce vendredi 9 juillet, les pharmacies ont commencé une grève reconductible pour protester contre les pénuries de médicaments. Les étagères des officines sont vides et les pharmaciens ne sont plus livrés. Pourtant, il reste bien des médicaments dans le pays, stockés dans des entrepôts. Mais avec la dévaluation de la livre libanaise et la quasi-faillite de la Banque centrale, les propriétaires de ces médicaments importés ne peuvent plus les vendre, ou alors, à perte.