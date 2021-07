Irak: manifestations contre les coupures d'électricité

Lors d'une coupure de courant à Bagdad, en Irak, le 3 juillet 2021. REUTERS - SABA KAREEM

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs manifestations ont eu lieu ce vendredi 9 juillet en Irak pour protester contre les coupures d'électricité. Avec l'été, celles-ci sont devenues de plus en plus fréquentes, et de plus en plus difficiles à supporter. À trois mois d'élections législatives, le gouvernement affirme être mobilisé. Mais les difficultés d'approvisionnement sont nombreuses.