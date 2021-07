L'ONU prolonge à l'unanimité le mécanisme d'aide transfrontalière à la Syrie, une première

L’aide humanitaire pourra continuer à atteindre la province d’Idleb pour un an, sans avoir à être supervisée par Damas: c’est ce que vient de voter le Conseil de sécurité de l’ONU. C’est la première fois depuis 2016 qu’il s’entend à l’unanimité sur le passage de l’aide humanitaire.

Avec notre correspondante à New-York, Carrie Nooten

Pour l’ambassadrice américaine Linda Thomas Greenfield, c’est une catastrophe évitée de justesse. Son homologue russe Vassily Nebenzia voit lui une décision « historique », un moment pivot à l’ONU sur le dossier syrien. C’est en tout cas la fin d’une crispation certaine.

Tous les six mois, on assistait ici à des affrontements pays occidentaux et alliés contre la Chine et la Russie. On a vu le dispositif humanitaire, qui passait encore par 5 points transfrontaliers en 2019, être réduit à peau de chagrin et la grande crainte aujourd’hui, c’était que Moscou décide à nouveau de jouer les gros bras, faire planer la menace d’un veto.

Mais les membres du Conseil ont changé de ton, se sont montrés plus ouverts à la position russe depuis quelques semaines. Cela a dû détendre Moscou. Pas assez pour accepter d’élargir le dispositif à 3 points de passage - il faut savoir que les besoins humanitaires ont exposé de 30% cette année en Syrie-, mais suffisamment pour qu’ils renouvellent le point de passage existant pour un an, et non six mois comme les Russes le suggéraient.

Cela signifie qu’il n’y aura pas besoin de renégocier au cœur de l’hiver le passage des 1 000 camions qui acheminent l’aide nécessaire à 3,5 millions de Syriens et aux millions de réfugiés d’Idleb.

