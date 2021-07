Des Irakiens dénoncent l'hypocrisie des autorités au sujet des milices chiites semant la terreur

Ahmed al-Rubaye/Pool Photo via AP

En Irak, le militant et journaliste retrouvé samedi 10 juillet après son enlèvement a reçu la visite du Premier ministre ce dimanche. Réelle compassion ou opération de communication ? Le débat est ouvert sur les réseaux sociaux, où une partie des Irakiens dénoncent l'hypocrisie des autorités au sujet des milices chiites qui sèment la terreur au sein de la population.

Ali el-Mikdam est un journaliste et une figure des mobilisations débutées en octobre 2019 qui rejettent notamment la toute-puissance des factions pro-iraniennes. Vendredi soir, il a été enlevé, il a été retrouvé 24 heures plus tard marqué de nombreuses traces de coups et hospitalisé à Bagdad.

Le Premier ministre en personne s'est donc rendu à son chevet ce dimanche. Le compte Twitter du bureau de Moustafa al-Kazimi s'est empressé de publier les photos de cet évènement, affirmant également que les forces de sécurité irakiennes avaient libéré le jeune homme.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يطمئن على صحة الصحفي والناشط علي المگدام في احدى مستشفيات بغداد، بعد أن حررته القوات الأمنية من خاطفيه . pic.twitter.com/SnJhybx7rK — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 10, 2021

Inertie du gouvernement ?

Plusieurs militants affirment pourtant qu'Ali el-Mikdam a simplement été retrouvé sur le bord d'une route. Les défenseurs des droits de l'homme ont appelé le gouvernement à assumer réellement ses responsabilités en identifiant les responsables de cet enlèvement, même s'ils affirment savoir qu'ils ne le feront pas.

Ali el-Mikdam avait justement publié un article peu avant son enlèvement dans lequel il dénonçait les dizaines d'assassinats d'opposants dénonçant la corruption et la mainmise iranienne sur Bagdad.

