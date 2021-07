Israël: la GPA autorisée pour les couples de même sexe

Pour Nitzan Horowitz, le ministre israélien de la Santé qui est lui-même ouvertement homosexuel, ce n’est qu’une étape de ce long combat : «C’est un jour historique pour la communauté LGTB en Israël. Et c’est une journée historique pour Israël en général. La ségrégation des couples homosexuels, c’est fini !» AFP - GIL COHEN-MAGEN

La Haute Cour de justice israélienne a statué dimanche 11 juillet que la loi sur la gestation pour autrui (GPA) s'appliquera également aux couples de même sexe et aux parents célibataires d’ici à six mois. La GPA a été légalisée en Israël en 1996, mais uniquement pour les couples hétérosexuels, et dans un second temps pour les femmes célibataires. Une décision très controversée dans les milieux religieux et conservateurs en Israël.