Les Émirats arabes unis inaugurent leur première ambassade en Israël

Deux semaines après l’inauguration de l’ambassade d’Israël à Abu Dhabi, c’est au tour des Émirats arabes unis d’ouvrir la leur à Tel Aviv. Une étape clé dans la normalisation des relations entre les deux pays. La cérémonie d’inauguration a eu lieu ce mercredi. Cette monarchie du Golfe, devient ainsi le troisième pays arabe a disposé d’une ambassade en territoire israélien.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

L’hymne national des Émirats arabes unis qui retentit au centre de Tel Aviv, le moment est qualifié d’historique par les responsables émiriens et israéliens. Jusque-là, seuls deux pays arabes, l’Égypte et la Jordanie, disposaient d’une ambassade en Israël. Les Émirats arabes unis entrent donc dans le club très restreint des pays arabes à entretenir des liens diplomatiques avec l’État hébreu, et à être officiellement présent sur le sol israélien.

L’été dernier, Israël et les Émirats arabes unis avaient annoncé leur rapprochement, avant de signer dans la foulée les fameux accords d’Abraham, les accords de paix en septembre 2020, sous l’égide des États-Unis de l’ancien président Donald Trump.

Une autre monarchie du Golfe, Bahreïn, faisait également partie de ces traités de paix qui ont par la suite contribué à réchauffer les relations entre Israël et le Maroc et Israël et le Soudan.

Avec l’ouverture de cette nouvelle mission diplomatique à Tel Aviv, Israël et les Émirats arabes unis affirment également « œuvrer à la stabilité de la région ».

