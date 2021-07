Législatives en Irak: Moqtada Sadr se retire de la course électorale

À moins de trois mois des élections législatives en Irak, Moqtada Sadr se retire de la course. Le puissant chef religieux chiite est pourtant à la tête du principal bloc parlementaire et était encore le favori pour ce scrutin.

« Je ne prendrai pas part aux élections, car la nation vaut mieux que cela », a déclaré ce jeudi Moqtada Sadr. Sa décision, assure-t-il, vise à « préserver ce qu’il reste du pays et le sauver ». Et le toujours populaire chef religieux affirme qu’il retire son soutien à tout candidat et tout ministre alors que son bloc fait partie de l’actuelle majorité.

Avec ce retrait, Moqtada Sadr tente de prendre ses distances avec le gouvernement alors que les manifestations de mécontentement se sont succédé ces dernières semaines. Les protestataires dénoncent les coupures d’électricité et d’eau ou encore la corruption des dirigeants, responsable à leurs yeux de l’incendie d’un hôpital, cette semaine, qui a fait plus de 60 morts.

Ses partisans occupent de nombreux postes-clés dans les administrations et des groupes rivaux, proches de l’Iran, accusent son mouvement d’être responsable de la situation dans laquelle se trouve le pays. Mais si pour éviter d’incarner les dysfonctionnements de l’Irak, il dit se retirer de la course, son parti pourrait, lui, malgré tout rester en lice afin de préserver son influence au sommet de l’État.

