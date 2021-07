Liban: heurts à Beyrouth après le renoncement de Saad Hariri

Neuf mois après avoir été désigné Premier ministre, Saad Hariri a finalement jeté l’éponge ce jeudi 15 juillet, incapable de former un gouvernement. Dans les rues de la capitale libanaise, les manifestants sont descendus crier leur colère, donnant lieu à de violents affrontements avec l’armée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

La colère explose dans les rues de Cola, un quartier sunnite du sud de Beyrouth. D’un côté, l’armée, protégée par des boucliers en plastique. De l’autre, des centaines de partisans de Saad Hariri, qui jettent des cocktails Molotov et des pétards.

Un casque jaune sur la tête, Firas porte secours aux blessés. Amer, il regarde son pays basculer dans la violence. « On n'en peut plus, il n'y a plus rien, ce n'est pas le Liban qu'on connaît », se désole-t-il. Firas a toujours vécu ici. Il se souvient d'un pays « raffiné, où tout le monde était éduqué ».

Mais comment en vouloir à ces manifestants ? « Ils n'ont plus à manger. Il n'y a pas d'électricité. On ne peut plus mettre de la nourriture dans les frigos. On ne peut même plus aller au supermarché. C'est super cher », dit-il encore.

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre désigné Saad Hariri a jeté l'éponge. Il avait été chargé en octobre de mettre en place une équipe à même de réformer le pays, qui traverse une crise économique et politique profonde. Mais une fois de plus, les différents partis politiques n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le partage des ministères. Et ce sont les Libanais qui en payent le prix : après l’annonce, la monnaie nationale a continué de s’effondrer alors que les prix explosent.

► À lire aussi : Au Liban, les pénuries s’aggravent sur fond d’impasse politique

Mais Firas ne croit pas que ces scènes de guérilla urbaine résoudront les problèmes de son pays. « Se battre avec l'armée, ça ne va rien changer. L'armée est plus pauvre que les gens. C'est le résultat de 50 ans de corruption du même régime politique. S'il y a des élections l'année prochaine, ça ne changera rien. C'est changer le régime qui fera la différence », affirme-t-il.

Progressivement, la foule repousse les militaires qui répliquent par des tirs de sommation. Le boulevard s’embrase. Il nous sera impossible d’approcher les manifestants, qui lancent des pierres sur les journalistes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne