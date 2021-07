Iran: Hamdam, une application gouvernementale de rencontres pour favoriser le mariage

En Iran, les autorités ont lancé une application de rencontre pour favoriser le mariage des jeunes et lutter contre le vieillissement de la population.

De notre correspondant à Téhéran,

L'application s'appelle Hamdam. En persan, cela signifie « compagne » ou « compagnon ». La particularité de cette application est que, contrairement aux sites de rencontres en Occident, son objectif est de favoriser les mariages. Pour s'inscrire, il faut remplir un formulaire en indiquant notamment ses croyances religieuses. Ces informations sont vérifiées avant que les candidats voient figurer leur nom sur l'application.

Autre différence par rapport aux sites de rencontres occidentaux, et non des moindres : sur Hamdam, seuls les hommes peuvent être actifs. Si un homme manifeste son intérêt pour une femme, les responsables de l'application contactent l'intéressée pour un mariage.

Combattre la baisse du mariage et de la natalité

Objectif : favoriser le mariage des jeunes pour combattre la baisse du nombre de mariages et du taux de natalité. Le nombre de nouveaux mariages diminue tous les ans depuis une dizaine d'années, et le nombre des divorces est en nette progression.

De même, le taux de natalité est en très forte baisse et selon les experts, la population iranienne est en train de vieillir à une très grande vitesse. En mars dernier, le Parlement a voté une loi pour accorder des aides aux jeunes qui se marient.

Il y a quelques jours, le quotidien conservateur Kayhan a même affirmé la nécessité de prendre des mesures contraignantes contre les célibataires afin de favoriser le mariage. Un responsable de la télévision d'État a appelé à ce que les séries télévisées mettent en scène des familles de plus de quatre enfants pour encourager les naissances. Reste que la crise économique, notamment l'inflation de près de 50% et le chômage, dissuadent et empêchent de nombreux jeunes de se marier.

Les mentalités changent aussi. Selon une nouvelle étude, pour 120 jeunes hommes qui veulent se marier, seules 100 jeunes filles sont prêtes au mariage. Les statistiques rapportent ainsi que 10 millions de jeunes attendent actuellement de se marier, sur une population de plus de 80 millions d'habitants.

Surtout, les relations entre jeunes filles et garçons se sont largement libéralisées, en particulier dans les grandes villes. Les rencontres se font via les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Clubhouse. Difficile dans ces conditions d'imaginer que l'application Hamdam rencontrera un grand succès.

