Liban: Michel Aoun tarde à lancer les consultations pour choisir un successeur à Saad Hariri

Malgré l’urgence de la situation, le président Michel Aoun ne semble pas pressé de choisir un successeur à Saad Hariri. REUTERS - DALATI NOHRA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Malgré les appels pressants de la France, de l’Union européenne et des États-Unis pour choisir un successeur au Premier ministre désigné Saad Hariri et en dépit de l’aggravation de la crise économique et des tensions dans la rue, le blocage politique se poursuit au Liban.