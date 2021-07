Covid en Israël: le pays le mieux vacciné au monde reprend le chemin des mesures restrictives

En Israël, le cap des 1 000 nouveaux cas de contamination quotidiens a été franchi, même si le nombre de cas graves n'augmente qu'à petits pas. En Israël, on parle de quatrième vague de la pandémie et le pays le mieux vacciné au monde reprend le chemin de mesures restrictives.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Une nouvelle étude du ministère israélien de la Santé, citée par les médias locaux, le démontre : face au variant Delta, le vaccin Pfizer est nettement moins efficace qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Et le point faible en Israël face à la nouvelle offensive du coronavirus c’est l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Les autorités israéliennes envisagent de renforcer le contrôle de ce passage quasi obligé pour tous les voyageurs.

Les appels des dirigeants politiques de renoncer aux voyages à l’étranger non indispensables n’ont pas été entendus en cette période de vacances. Le gouvernement devrait annoncer prochainement une quarantaine obligatoire minimale de 5 jours pour toute personne arrivant dans le pays, qu’elle soit vaccinée ou non et quelle que soit sa provenance.

► À lire aussi : Covid: Israël administre une 3e dose à des personnes vulnérables

Selon la chaîne de télévision 12, les restrictions pourraient dans un second temps inclure la quasi-fermeture de l'aéroport international. Dès vendredi, l’Espagne va s’ajouter à la liste de pays interdits aux Israéliens aux côtés notamment de la Russie, du Brésil et de l’Afrique du Sud. Et on parle également du retour du « pass sanitaire », qui permet les activités en lieux fermés exclusivement aux personnes vaccinées ou au détenteur d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.

