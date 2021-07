Liban: une coalition d'opposition remporte des élections professionnelles importantes

Les membres de l'Ordre des ingénieurs ont voté pour un nouveau représentant à Beirouth, ce dimanche 18 juillet 2021. © ANWAR AMRO/AFP

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 4 mn

Depuis plus d’un an et demi, le Liban est frappé par une crise économique et financière sans précédent qui a plongé dans la pauvreté plus de la moitié de la population. La situation est d’autant plus grave que le pays du Cèdre est paralysé par un blocage des institutions qui empêche la formation d’un nouveau gouvernement. Si beaucoup de Libanais perdent espoir, d’autres continuent de se battre pour le changement.