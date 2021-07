Reportage

Liban: «Nous sommes en rupture de stock d’antibiotiques et d’équipements»

Dans les urgences bondées de l’hôpital Rafic Hariri, les patients s’entassent sur des brancards. Ici, une infirmière dans l'unité Covid de l'hôpital, le 13 novembre 2020 (image d'illustration). AFP - JOSEPH EID

Au Liban, les hôpitaux tirent la sonnette d’alarme face aux pénuries de médicaments, d’équipements et d’électricité. Plongé dans la crise économique la plus violente de son histoire, le pays manque de tout, et le secteur de la santé en est l’une des premières victimes. Reportage.