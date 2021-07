Gaza: Human Rights Watch dénonce des «crimes de guerre présumés»

Bombardement israélien sur la ville de Gaza, le 13 mai 2021. AP - Hatem Moussa

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est la conclusion du nouveau rapport de l’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch après avoir analysé les derniers affrontements meurtriers, du 10 au 21 mai derniers, entre le Hamas et l'armée israélienne. Onze jours durant lesquels au moins 260 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués, et 13 Israéliens, dont 2 enfants sont morts. L'ONG précise que l’armée israélienne et les groupes armés palestiniens ont violé les lois de la guerre, s’attaquant délibérément à des civils.