La Turquie craint un afflux de migrants afghans et renforce sa frontière avec l'Iran

La Turquie craint une vague de migrants en provenance de l'Afghanistan actuellement déstabilisé par le retour des talibans (Image d'illustration). © BULENT KILIC/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec l’accélération du retrait des troupes américaines et les combats avec les talibans, de plus en plus d’Afghans tentent de fuir leur pays. La Turquie n’est pas un pays voisin de l’Afghanistan, mais elle est une étape via le territoire iranien, et de plus en plus souvent, la destination de ces exilés afghans. Les autorités d’Ankara renforcent donc leur frontière avec l'Iran dans la crainte d'un afflux.