Afghanistan: inégalité de traitement pour les auxiliaires locaux des armées sur le départ

L’intervention américaine en Afghanistan va bientôt prendre fin après 20 ans de conflit. Sur le terrain, l’avancée fulgurante des talibans qui contrôleraient désormais les ¾ du territoire suscite la crainte de plusieurs milliers d’anciens auxiliaires des armées étrangères, accusés de trahison par les insurgés. Mais les politiques des États ne sont pas les mêmes.

Publicité Lire la suite

La politique de rapatriement des anciens personnels locaux est très inégale selon les pays. L’Allemagne a ainsi rapatrié plus de 760 auxiliaires avec leur famille sur quelque 800 embauches.

Dans le courant de la semaine, les Etats Unis vont procéder eux à une première évacuation d’environ 2 500 traducteurs et auxiliaires de l’armée américaine, sur 19 000 demandes de protection et de rapatriement.

Le Portugal et la Nouvelle Zélande bons élèves

Parmi les bons élèves, on peut citer le Portugal et la Nouvelle Zélande qui lors du départ de leurs troupes ont rapatrié sans exception tous leurs personnels afghans.

Au Royaume-Uni malgré une gigantesque mobilisation militaire et civile pour rapatrier un maximum d’auxiliaires, les procédures traînent. Seul un cinquième des 2 000 interprètes ont été relocalisés. Londres a récemment annoncé qu’en raison du danger de représailles des Talibans, le pays avait un devoir moral de rapatrier au plus vite les anciens collaborateurs. Plus de 3 000 personnes supplémentaires devraient ainsi bénéficier de ce programme.

Collectif d'avocats

Depuis 2014, la France a accepté quant à elle d’héberger 222 auxiliaires afghans, soit un total de 768 personnes avec leurs familles. Mais beaucoup affirment avoir été oubliés par les autorités françaises et être en danger de mort.

Un nouveau collectif d’avocats bénévoles s’est formé pour leur porter assistance en relançant une procédure judiciaire en urgence, tentative ultime pour obtenir leur rapatriement. Le collectif s’appuie sur le travail de recensement effectué par Quentin Müller, journaliste indépendant qui a répertorié une soixantaine d'anciens auxiliaires qui craignent pour leur vie.

Le mois dernier, un ancien cuisinier de l’armée Abdul Basir a été kidnappé et assassiné à Wardak par les Talibans. Ses demandes de visa à l’ambassade de France à Kaboul avaient été rejetées à trois reprises. Pour le journaliste, il y a urgence.

Derrière tous ces dossiers un peu techniques, il y a des êtres humains, des histoires, des gens qui souffrent (...) Et puis il y a des morts. Quentin Müller, journaliste indépendant, co-auteur «Tarjuman, une trahison française» (Bayard)

Il y a quelques jours, une avocate me relance et me dit : je souhaite avec une dizaine de confrères et de consœurs, relancer une procédure judiciaire en urgence - parce qu'il y a une réelle urgence pour la vie de ces gens là. Derrière tous ces dossiers un peu techniques, il y a des êtres humains, des histoires, des gens qui souffrent. Ils sont en souffrance depuis le départ des Français. Ils sont sans travail, ou alors ils ont un travail, mais vivent cachés. Ils ont perdus dix ans de leur vie à vivre dans la paranoïa, la peur, sans aucune perspective d'avenir. Ils ont parfois subi des dommages collatéraux d'attentats.

Et puis il y a des morts. Il y a Kader Daoudaï, qui avait quand même supplié l'État français, qui avait même écrit au parlement qu'il se sentait en danger. Il a sauté en même temps qu'un taliban, dans un attentat suicide. Et il y a le dernier, Abdul Basir. Et puis tous ceux qui sont partis avec les migrants, et dont on a perdu la trace. Donc derrière cette gestion hyper froide, hyper budgétaire, il y a des gens qui ont souffert, des gens qui sont morts, il y a des familles qui sont endeuillées.

Quentin Müller est l’auteur de « Tarjuman, une trahison française » (Bayard), ouvrage coécrit avec Brice Andlauer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne