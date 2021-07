Covid-19: Israël autorise une troisième dose de vaccin face à l'augmentation des cas

L'épidémie continue de prendre de l'ampleur dans de nombreux pays, notamment en raison du variant Delta qui est plus contagieux. Face à une augmentation des cas sur son territoire, le gouvernement israélien a lancé une campagne d'injection d'une troisième dose de vaccin pour les personnes de plus de 60 ans.

Israël qui avait entamé très tôt une campagne de vaccination massive et pensait sa population immunisée a réinstauré le 29 juillet le passe sanitaire dans les lieux accueillant plus de 100 personnes en plus d’une campagne de vaccination complémentaire. Le pays a lancé vendredi 30 juillet une campagne en faveur d'une troisième dose de vaccin pour les plus de 60 ans. Le nouveau président Isaac Herzog et son épouse Michal ont voulu montrer l'exemple en se faisant administrer en premier une troisième dose du vaccin Pfizer-BioNTech à l'hôpital Sheba, dans la banlieue de Tel-Aviv. Mais pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce type de décision est contre-productif.

Pour le docteur Mike Ryan, chargé des situations d'urgence au sein de l'OMS, le variant Delta doit servir d'alerte et inciter les pays à travailler de concert : « Le virus est devenu plus agressif, plus rapide. Cela ne change pas notre plan d'action, mais nous devons le mettre en place de manière beaucoup plus efficace que nous ne l'avons jamais fait. Il n'y a pas de solutions magiques, pas de poudre magique. La seule poudre magique que nous ayons est le vaccin. »

Pour ce médecin, le problème réside dans la répartition du vaccin dans le monde qui n’est pas faite de manière équitable et selon lui « on se tire une balle dans le pied ».

L’OMS met en garde face à des variants encore plus dangereux

Le variant Delta est donc un signal d'alarme. C'est une alerte que le virus évolue. Mais c'est aussi un appel à agir maintenant, avant que des variants plus dangereux émergent, estime le chargé des situations d'urgence au sein de l'OMS lors d'une réunion de l'organisation à Genève le vendredi 30 juillet.

La Chine, le premier pays à avoir jugulé l'épidémie en 2020, voit sa politique du « zéro Covid » menacée, avec un nouveau foyer parti de Nanjing, dans l'est, qui se propage dans cinq provinces et à Pékin, une première en six mois. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont à nouveau été confinées dans cette région et dans la capitale chinoise.

Le Japon par exemple étend l'état d'urgence face à la propagation du Covid-19. Il est prolongé à Tokyo, qui accueille actuellement les Jeux olympiques, et désormais aussi appliqué à trois autres départements. Aux Philippines, la région de Manille, la capitale, s'apprête à être reconfinée.

En Australie, 300 militaires ont été envoyés en renfort à Sydney pour y faire respecter le confinement, qui en est à sa cinquième semaine et a été prolongé d'un mois, jusqu'au 28 août.

Aux États-Unis, les personnes même vaccinées sont appelées à remettre le masque dans les zones où la circulation du virus est importante. Joe Biden a en outre recommandé aux autorités locales de verser 100 dollars à tout nouveau vacciné.

Nouveau tour de vis aussi en Europe

En Europe, où de nombreux pays font face à une quatrième vague, l'heure est aussi au tour de vis. Le couvre-feu a été prolongé à Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne, et la France a ordonné le reconfinement à partir de ce week-end des îles de La Réunion et de la Martinique, où la situation est jugée « dramatique ».

L'Allemagne va pour sa part généraliser dès dimanche l'obligation pour les voyageurs de présenter un certificat de vaccination ou un test PCR ou antigénique à leur entrée sur son territoire. Quant au Royaume-Uni, le coronavirus a continué d'y progresser la semaine dernière, a révélé une étude de l'Office national des statistiques, ce qui contraste avec la baisse du nombre des cas enregistrés quotidiennement par les services de santé.

