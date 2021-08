Reportage

Covid-19: Israël débute l'administration d'une troisième dose de vaccin aux plus de 60 ans

Un homme reçoit sa troisième dose de vaccin contre le Covid-19 dans un centre de santé à Jérusalem le 1er août 2021. REUTERS - RONEN ZVULUN

Coup d’envoi d’une nouvelle campagne vaccinale en Israël. Il s’agit d’administrer une troisième dose de vaccin Pfizer aux personnes âgées de 60 ans et plus. Elles étaient les premières à s’être fait vacciner en janvier dernier et les études montrent que l’efficacité du vaccin a chuté dans cette partie de la population. Reportage.