Liban: des messes organisées un an après l'explosion du port de Beyrouth

Cette semaine, le Liban se souvient de la gigantesque explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. La catastrophe a coûté la vie à plus de 200 personnes et fait plus de 6 000 blessés. Un an après, le pays observera une journée de deuil, mercredi. Dès ce dimanche, des messes étaient organisées dans plusieurs églises du Liban en souvenir de victimes. Reportage.

Avec notre envoyé spécial à Bejje, Nicolas Falez

C’est un village du Mont-Liban à une soixantaine de kilomètre au nord de Beyrouth. Dans l’église chrétienne-maronite, les habitants de Bejje rendent hommage à l’un d’entre-eux, mort le 4 août 2020 dans l’explosion du port de la capitale libanaise.

Il s’appelait Nehmé Moukhaiber. Albert est l’un de ses cousins : « Nous n’avons jamais oublié, dit-il. Cela nous a beaucoup touché et affecté et comme l’a dit le prêtre, Nehmé est une perte nationale, pas seulement pour la famille et le village. »

Comme de très nombreux Libanais, Nehmé Moukhaiber vivait et travaillait en Afrique. Dans son village de la montagne libanaise on se souvient de sa générosité et de sa volonté d’aider son pays. La famille est en deuil et demande la vérité car un an après le drame l’enquête est au point mort.

« Franchement, nous ne savons rien, assure Albert. On n’a pas accès au dossier, évidemment, parce que l’enquête est secrète. Il y a des convocations, mais on sait que certains ne comparaissent pas. Nous réclamons la levée des immunités du haut de la pyramide de l’État jusqu’au plus bas échelon. Et que tous soient traduits en justice. Que le criminel soit jugé, quel qu’il soit. Nous voulons que justice soit faite. »

