Liban: l'armée mobilisée après une fusillade meurtrière au sud de Beyrouth

Au moins trois membres du Hezbollah ont été tués dimanche lors d’une embuscade contre un cortège funèbre, à l’entrée sud de Beyrouth, et une dizaine d’autres personnes, dont un soldat de l’armée libanaise ont été blessées. L’armée libanaise a envoyé d’importants renforts pour rétablir le calme.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Des hommes armés postés sur des toits ont ouvert le feu, dans la région de Khaldé à l’entrée sud de Beyrouth, contre un convoi funèbre d’un membre du Hezbollah.

Plusieurs partisans de la formation chiite ont été tués et blessés dans l’échange de tirs nourris qui les a opposés à des clans sunnites de la région, dont l’un des membres, Ali Chibli, a été assassiné samedi soir dans un acte de vendetta.

Les rues se sont vidées en un clin d’œil et la principale autoroute reliant Beyrouth au sud du pays a été fermée à la circulation pendant des heures. L’armée libanaise a dépêché d’importants renforts dont des troupes d’élite pour essayer de maitriser la situation qui risque de dégénérer. Dans un communiqué, elle a annoncé qu’elle ouvrirait le feu sur tout homme armé aperçu dans la région.

Des échanges de tirs se sont produits entre des miliciens et des militaires, qui ont quadrillé le secteur et procédé à des perquisitions et à des patrouilles.

Le Hezbollah a appelé les services de sécurité à appréhender les auteurs de l’embuscade contre le convoi funèbre. Le président de la République Michel Aoun et de nombreuses figures politiques, dont le leader druze Walid Joumblatt, qui dispose de partisans dans cette région, ont demandé à l’armée à rétablir le calme.

