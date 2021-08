Explosion de Beyrouth: de nombreux chantiers pour venir au secours du patrimoine architectural

L’explosion de Beyrouth, c’est aussi un bilan matériel très lourd. Selon l’ONU, 73 000 logements ont été endommagés ainsi que 163 écoles, 3 hôpitaux et 20 cliniques. Mais de nombreux chantiers de réparation sont en cours, notamment pour venir au secours du patrimoine architectural de Beyrouth qui a subi d’importants dégâts.

Avec notre envoyé spécial à Beyrouth, Nicolas Falez

Plusieurs ouvriers s’activent dans cette pièce ouverte par une arcade sur une cour intérieure. Nous sommes dans une école du quartier d’Achrafieh, guidés par l’architecte Grace Rihan Hanna. « La triple arcade allait tomber - elle a été abîmée - la maison a eu des fissures, explique-t-elle. En fait, ce qu’on essaie de faire est reproduire à l’identique l’arcade, remettre le marbre et les colonnes en marbre, comme c’était avant. »

Dès le lendemain de l’explosion, Grace et ses collègues se sont mobilisés pour faire l’inventaire des dégâts dans les quartiers les plus endommagés de Beyrouth. Un travail colossal qui a ensuite permis de collecter des financements internationaux pour la restauration des bâtiments. « En fait, ce qu’on a essayé de faire en premier, c’est d’intervenir sur les logements, poursuit Grace Rihan Hanna. Notre intérêt était les gens, aussi. Pas seulement les bâtiments. Garder aussi la valeur sociale, pas seulement historique - les bâtiments - ou architecturale. Les aides sont venues pour les gens et puis il y a eu aussi un projet : on a aidé 150 familles à retourner chez elles, pour les interventions mineures, avec des petits budgets. »

Certaines familles n’ont toujours pas pu regagner leur domicile, un an après la catastrophe.

