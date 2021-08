Iran: le nouveau président Ebrahim Raïssi a prêté serment devant le Parlement

Le dirigeant conservateur a officiellement pris ses fonctions, lors d'une cérémonie au Parlement, où il a prêté serment ce jeudi 5 août. Ebrahim Raïssi s'est notamment exprimé devant des représentants étrangers, dont les présidents d'Irak et d'Afghanistan, mais aussi le diplomate européen Enrique Mora.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Dans son premier discours en tant que président, Ebrahim Raïssi a insisté sur le droit de l'Iran à développer son propre programme nucléaire, exigeant la levée de toutes les sanctions économiques qui frappent son pays. « Le programme nucléaire de la République islamique est totalement pacifique, a-t-il déclaré. La politique de pressions et de sanctions n'obligera pas le peuple iranien à renoncer à ses droits. Les sanctions contre le peuple iranien doivent être levées et nous soutiendrons tout plan qui permettra d'assurer cet objectif. »

M. Raïssi a également défendu la politique régionale de Téhéran : « La puissance de la République islamique apporte la sécurité, la paix et la stabilité dans les pays de la région, et sera utilisée seulement contre les puissances oppressives », a-t-il promis. Le président iranien devrait s'entourer d'une équipe ferme à l'égard de l'Occident. Signe qui ne trompe pas, lors de la cérémonie au Parlement, le représentant de l'Union européenne Enrique Mora a été placé au second rang, derrière les représentants du Hamas, du Hezbollah et du Jihad islamique palestinien.

