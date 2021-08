Israël revendique les premières frappes aériennes depuis des années au Liban

De la fumée s'élève dans les villes d'Ibl Al-Saqi et de Kfar Hamam dans le sud du Liban, suite aux bombardements des forces israéliennes le 4 août 2021.

L'aviation israélienne a revendiqué jeudi ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, disant avoir visé des sites de lancement de roquettes dans la foulée de tirs depuis le Liban-Sud vers le nord d'Israël.

« Des jets de combats de l'armée ont ciblé des sites de lancement et des infrastructures d'où des roquettes ont été tirées au Liban dans un but de terreur », a écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué. L'aviation israélienne bombarde régulièrement des positions présumées du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza et mène aussi des frappes en Syrie voisine, où elle cible des positions d'éléments pro-iraniens. Mais ses dernières frappes aériennes connues au Liban remontaient à 2014, a confirmé à l'AFP l'armée israélienne.

Elles s'inscrivent dans la foulée d'échanges de tirs à la frontière. Mercredi 4 août, trois roquettes ont été lancées depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël : deux d'entre elles sont tombées en sol israélien et la troisième n'a pas traversé la frontière. Peu après ces tirs, l'armée israélienne a lancé trois séries de frappes en direction du Liban voisin.

L'appel au calme de la Finul

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a demandé à ce qu'un « message ferme » soit adressé à la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, déployée dans le sud du pays à la frontière avec Israël, d'après le ministère de la Défense.

Présente au Liban depuis 1978, la Finul surveille depuis 2006 la frontière israélienne en coordination avec l'armée libanaise et veille à l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, adoptée après la guerre ayant opposé Israël au Hezbollah, mouvement armé libanais très influent dans le sud du Liban qui n'a pas commenté les tirs.

Le commandant de la mission onusienne, le général Stefano Del Col, a appelé « les parties » à « cesser le feu et faire preuve d'une retenue maximale pour éviter une escalade, particulièrement en ce jour d'anniversaire solennel », a indiqué mercredi la Finul dans un communiqué, au jour du premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth.

Le 4 août 2020, l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium avait fait 214 morts, plus de 6 500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale du Liban, pays englué dans la pire crise socio-économique de son histoire.

(Avec AFP)

