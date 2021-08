Liban: le président Aoun dénonce une intention d’Israël «d'intensifier les attaques» contre son pays

L'aviation israélienne a reconnu avoir menée jeudi 5 août ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, contre des sites de lancement de roquettes, après des tirs de roquettes depuis le Liban-Sud. Selon le président de la République, Michel Aoun, cette attaque « suggère une intention israélienne d'intensifier les attaques » contre le Liban.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Pour le président Michel Aoun, les raids israéliens constituent « une violation claire et dangereuse de la résolution 1701 de l'ONU et une menace directe de la sécurité et de la stabilité au sud du Liban ».

L’entrée en action de l’aviation israélienne au sud est en effet un développement inédit. C’est la première fois depuis 2006 que des avions frappés de l’étoile de David mènent des raids dans cette région du pays.

La tension est montée ces dernières semaines au Sud-Liban après des années de calme. Les milieux proches du Hezbollah ne cachent pas leur inquiétude. Ils soupçonnent Israël de vouloir changer les règles d’engagement conclues tacitement entre les deux ennemis. Des règles qui stipulent une suspension des hostilités transfrontalières.

L'État d'Israël aussi a ses raisons d’être inquiet. Le tir non revendiqué de trois roquettes contre le nord de la Galilée, mercredi 4 août, est le second incident du genre en moins d’un mois. Le 20 juillet, deux projectiles étaient partis du Sud-Liban et ce tir avait été interprété comme une riposte à l’intensification des raids aériens israéliens contre des positions des alliés de l’Iran en Syrie.

La multiplication de ces incidents laisse craindre la réutilisation du Sud-Liban comme caisse de résonance dans le bras de fer que se livrent l’Iran et Israël à l’échelle de la région.

