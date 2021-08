Trente ans après l'assassinat de Chapour Bakthiar, «les opposants iraniens sont toujours menacés»

Il y a trente ans, le 6 août 1991, le dernier Premier ministre du Shah d’Iran, Chapour Bakhtiar, est sauvagement assassiné par trois hommes à Suresnes, dans la banlieue parisienne. Onze ans auparavant, il avait déjà échappé à une première tentative de meurtre. Symbole de la traque menée par la République islamique à l’encontre de ses opposants réfugiés à l’étranger, il n’est ni la première ni la dernière des victimes.

Pourtant, étroitement protégé par des policiers français, Chapour Bakhtiar, dernier Premier ministre du Shah d'Iran, est assassiné le 6 août 1991 à son domicile d'exil de Suresnes, en banlieue parisienne. Son corps et celui de son secrétaire ne seront retrouvés que deux jours plus tard.

Cet opposant politique avait déjà échappé à une tentative de meurtre en 1980, un an à peine après le premier assassinat politique revendiqué par la République islamique hors de ses frontières : le 7 décembre 1979, Chahryar Chafik, un neveu du Shah, avait été tué à Paris.

Lors du procès, l'un des trois assassins de Chapour Bakthiar, Ali Vakili Rad, admet avoir été envoyé par le gouvernement iranien. Quelques mois plus tard, en août 1992, c'est le chanteur populaire et opposant Fereydoun Farrokhzad qui est retrouvé mort dans la cuisine de son appartement à Bonn, en Allemagne.

D'après le Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits de l'Homme, près de 540 Iraniens réfugiés à l'étranger auraient ainsi été assassinés ou enlevés par l'Iran depuis 1979, afin que « les enlèvements, les disparitions et les exécutions extrajudiciaires répandent la peur dans la communauté en exil depuis plus de quatre décennies. »

Et la menace perdure : en juillet 2021, le FBI a annoncé avoir déjoué un plan d’enlèvement visant une journaliste américaine d'origine iranienne, résidant aux États-Unis.

L'opposant Rouhollah Zam, lui, a été exécuté en Iran en décembre 2020, après avoir été attiré frauduleusement en Irak par les services secrets iraniens et amené en Iran. Accusé d'avoir fomenté des manifestations antigouvernementales grâce au canal Telegram « Amadnews » qu'il dirigeait depuis la France, il bénéficiait du statut de réfugié politique.

À l’occasion des trente ans de la mort de Chapour Bakhtiar, qu'en est-il de la politique menée par l'Iran et ses services de renseignement à l'égard des opposants réfugiés à l'étranger ? Entretien avec la sociologue et politologue spécialiste de l’Iran Mahnaz Shirali, enseignante à Sciences Po Paris.

RFI : L’assassinat de Chapour Bakhtiar illustre-t-il une politique d’assassinats ciblés menée par la République islamique à l’encontre de ses opposants réfugiés à l’étranger ?

Mahnaz Shirali : Je pense que oui. La volonté de résoudre les problèmes politiques par la violence se retrouve dès les débuts de la Révolution islamique. Depuis ce jour, de nombreux Iraniens ont disparu ou ont été assassinés sur le sol français.

Après le neveu du Shah en 1979, le général Gholam-Ali Oveissi [ex commandant en chef de l'armée de terre du Shah] a, lui aussi, été tué alors qu’il marchait dans la rue à Paris en 1984. Suivi de Chapour Bakhtiar en 1991. Son assassin a depuis été libéré par la France et vit normalement en Iran. C’est désolant.

Il y a également eu des assassinats dans d’autres pays. Au restaurant Mykonos, [le 17 septembre 1992, à Berlin], les chefs de l’opposition kurde iranienne ont été massacrés. Ils avaient été invités par les dirigeants de la République islamique à négocier un cessez-le-feu. Les deux représentants iraniens sont allés aux toilettes, et des hommes armés de mitraillettes sont arrivés. Sadegh Sharafkandi, Fattah Abdoli et Homayoun Ardalan, les leaders de l’opposition kurde, et leur traducteur, Nouri Dehkordi, ont été tués.

C’est une histoire très significative. On a affaire à un État qui se permet de massacrer ses propres ressortissants où qu’ils soient, sur son sol ou sur celui de pays démocratiques, dès lors qu’ils critiquent sa politique.

C’est une façon d’envoyer un message, de contrôler les Iraniens même lorsqu’ils sont à l’étranger en leur disant : « ne pensez surtout pas que vous pouvez nous critiquer, même si vous êtes à l’étranger, même si vous avez une autre nationalité. Vous n’êtes pas à l’abri. On est tout-puissants et on peut faire ce qu’on veut de vous. »

Est-ce toujours le cas actuellement ?

À chaque fois que les dirigeants iraniens se sentent en difficulté vis-à-vis de leur population, ils font appel à la répression. Et le meilleur moyen de réprimer, c’est de tuer les têtes pensantes exilées à l’étranger. En ce moment, avec le retour des sanctions de Trump, les difficultés économiques et la recrudescence des manifestations anti-gouvernementales, la violence [de la République islamique contre ses opposants] est en train de monter.

Les opposants politiques et les Iraniens de l’étranger critiques du régime sont systématiquement menacés. Les projets d'enlèvement et d’attentat augmentent. Il n’y a pas plus de trois semaines, le FBI a dévoilé le projet d'enlèvement qui visait Masih Alinejad, une femme d’origine iranienne vivant aux États-Unis avec la nationalité américaine. Tout simplement parce qu’elle est journaliste et qu’elle dit ce qu’il se passe en Iran.

En mai dernier, un diplomate iranien a été condamné à vingt ans de prison en Belgique pour un projet d’attentat. Il avait fait entrer des explosifs en Belgique [en 2018] pour viser un rassemblement des Moudjahidines du peuple, un groupe d’opposition à la République islamique.

Moi-même je reçois des mails qui me disent : « qu’est-ce que vous croyez, vous pensez être en sécurité en France ? Nous pouvons vous kidnapper quand on le souhaite. » Alors que je ne suis que sociologue, je n’appartiens même pas à un parti politique.

Dès que les Iraniens osent porter un regard critique sur les politiques de la République islamique, ils sont en danger où qu’ils soient, en Iran comme à l’étranger. Les pays démocratiques ne réagissent pas. Jusqu’où laisse-t-on la porte ouverte à ce genre d’actes ?

Que peut-on attendre de la récente élection de l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi à la présidence de l’Iran ?

Ebrahim Raïssi est un grand massacreur. Avec son arrivée au pouvoir, la situation risque d’empirer. [Lorsqu’il était procureur], il n’a jamais hésité à signer les arrêts d’exécution des prisonniers politiques. Je pense que la République islamique est en phase de radicalisation face à la violence. Elle va se montrer encore plus rigoureuse, encore plus violente qu’elle ne l'est déjà.

