Égypte: premiers vols touristiques russes vers les stations balnéaires depuis six ans

Deux vols directs en provenance de Moscou ont atterri ce lundi 9 août pour la première fois depuis six ans en mer Rouge. Il s’agit de vols réguliers de la compagnie EgyptAir. Les vols vers l’Égypte en général et la mer Rouge en particulier avaient été interdits par Moscou après le crash d’un charter russe en octobre 2015. 224 personnes avaient été tuées par l’explosion de l’Airbus au-dessus du Sinaï suite à un attentat islamiste selon Moscou.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Les touristes russes ont été accueillis en grande pompe dans les stations balnéaires de Hurgada et Charm el Cheikh. Musique, danses folkloriques et colliers de jasmin pour ceux que les Égyptiens considèrent comme l’avant-garde d’une armée déferlante de touristes russes.

En 2015, les Russes étaient plus de deux millions à bronzer en mer Rouge chaque année. Les retours de ces vols directs a été un véritable parcours du combattant. Les Russes ont vérifié une vingtaine de fois la sécurité dans les aéroports égyptiens avant de permettre en 2018 des vols Moscou-Le Caire et finalement Moscou - mer Rouge.

Toutefois, il s’agit de sept vols hebdomadaires de la compagnie nationale égyptienne. Des vols trop chers et trop peu nombreux. Ce que l’on attend impatiemment en Égypte ce sont les charters. Ils étaient plus d’une vingtaine en moyenne à atterrir chaque jour en mer Rouge. Certains voyagistes croisent les doigts et évoquent un retour en septembre des charters migrateurs. inch’Allah !

