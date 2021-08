Irak-Iran: Emmanuel Macron à l’offensive sur le Moyen-Orient

Les présidents français et iranien, MM. Macron et Raïssi, ont échangé pour la première fois par téléphone lundi 9 août 2021.

Le président français a pour la première fois parlé avec son homologue iranien par téléphone, ce lundi 9 août 2021. Cet appel, long d'une heure, était le premier entretien téléphonique entre le nouveau président Raïssi et un dirigeant occidental. M. Macron s'est également entretenu avec le Premier ministre irakien, pour lui confirmer sa participation à la possible conférence régionale que souhaite organiser Bagdad en août sur son sol.

Lors de son premier échange avec Emmanuel Macron, le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu ce lundi que toute nouvelle discussion entre la République islamique et les grandes puissances internationales, concernant l'accord sur le nucléaire iranien, devrait respecter « les droits » de Téhéran. Le chef de l'État français avait invité son interlocuteur à revenir « rapidement » à la table des négociations.

La France fait partie du groupe « P5+1 », qui comprend également les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU - Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine - ainsi que l'Allemagne. Ces pays avaient conclu en 2015 avec l'Iran l'accord de Vienne, qui prévoyait un allègement des sanctions contre Téhéran, en échange d'engagements concrets de sa part en vue de limiter son programme de recherche nucléaire.

L'accord avait été signé du temps de Barack Obama, avant d'être torpillé par Donald Trump, qui avait fait sortir les États-Unis de ce « deal » unilatéralement, en 2018, rétablissant au passage de sévères sanctions contre l'Iran. Alors, Téhéran avait renoncé à la plupart de ses engagements clés. Joe Biden étant désormais président, M. Macron souhaite donc que de nouvelles discussions aient lieu en Autriche.

Au préalable, le président français demande à son homologue de « mettre un terme sans délai à toutes les activités nucléaires qu'il poursuit en violation de l'accord ». Ce à quoi Ebrahim Raïssi, de tendance bien plus conservatrice que son prédécesseur Hassan Rohani, a répondu que « dans toute négociation, les droits du peuple iranien doivent être préservés et les intérêts de notre nation garantis ».

Aux yeux du président iranien, « les Américains ont clairement violé leurs obligations en imposant de nouvelles sanctions », et les pays européens ont « échoué » à contourner ces sanctions. Mais comme il l'a expliqué lors de sa prestation de serment devant le Parlement, M. Raïssi dit rester ouvert à « tout plan diplomatique », tant qu'il ne s'agirait pas d'une « politique de pression et de sanctions » de la part des grandes puissances.

Depuis la victoire, fin 2020, du démocrate Joe Biden au détriment du républicain Donald Trump, entre avril et juin, six séances de négociations se sont déroulées à Vienne entre l'Iran et le groupe P5+1 afin de tenter de relancer l'application de l'accord de 2015. La dernière réunion remonte au 20 juin dernier. Depuis lors, aucune nouvelle date n'a été fixée, dans l'attente d'une entrée en fonction de la nouvelle équipe dirigeante iranienne.

Au cours de leur entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Ebrahim Raïssi ont par ailleurs appelé de leurs vœux à renforcer les relations bilatérales entre la France et la République islamique d'Iran. Le nouveau président iranien a, enfin, exprimé la détermination de Téhéran « d'assurer la sécurité et de maintenir (sa capacité) de dissuasion dans la région du Golfe persique et dans la mer d'Oman », relate l'Agence France-Presse.

L'Irak, l'autre échange téléphonique du jour Ce lundi 9 août 2021, en marge de ses échanges avec M. Raïssi, Emmanuel Macron s'est également entretenu par téléphone avec le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi. Le président français lui « a confirmé son intention de participer » à la grande conférence régionale que souhaite organiser Bagdad à la fin du mois d'août, dans le sillage de la médiation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qu'elle mène depuis des mois. Selon la Primature irakienne, M. Macron a de nouveau « salué la diplomatie irakienne comme une diplomatie équilibrée ». Ce sera la deuxième visite du chef de l'État français en Irak en moins d'un an. Plusieurs centaines de militaires français sont encore engagés dans l'opération Chammal, qui lutte contre les jihadistes au sein de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Pour l'heure, il n'y a ni date, ni liste complète de participants à cette possible conférence de l'Irak, un pays qui tente actuellement de revenir sur le devant de la scène diplomatique, fort de ses victoires militaires de 2017 contre le groupe État islamique, et de ses bonnes relations de voisinage dans la région. Bagdad dit avoir transmis des invitations au président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'au roi Salmane d'Arabie saoudite. Pour l'heure, l'Irak n'a en revanche pas communiqué sur une éventuelle participation du nouveau président iranien Ebrahim Raïssi. La République islamique, très présente en Irak, notamment par l'intermédiaire de la coalition paramilitaire Hachd al-Chaabi, est le grand rival régional de Riyad, l'allié traditionnel de Washington au Moyen-Orient. Depuis des mois, Bagdad fait office de médiateur entre la grande puissance chiite et la grande puissance sunnite, qui ont rompu leurs relations en 2016. L'Irak a même déjà accueilli des discussions entre les deux adversaires sur son sol. À deux mois d'élections législatives, Moustafa al-Kazimi veut asseoir sa stature. Mais Emmanuel Macron veut, lui aussi, peser. L'autre grand sujet que les participants à cette conférence devraient aborder est la lutte contre les groupes terroristes. Si l'Irak a repris le contrôle de son territoire, le groupe EI y reste actif. Or, Washington a annoncé le mois dernier la fin prochaine de ses opérations de combat en Irak. Aussi, le président français entend donc manifestement, à la faveur du redéploiement américain, renforcer les positions françaises.

