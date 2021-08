Iran: l’anti-occidental Hossein Amir Abdollahian prend la tête de la diplomatie

Le nouveau président conservateur Ebrahim Raissi a présenté ce mercredi 11 août la liste de son gouvernement au parlement qui devra voter la confiance. C'est Hossein Amir Abdollahian, une personnalité connue pour ses positions anti-occidentales, qui prendra les rênes de la diplomatie. C'est la fin de huit années de règne de Mohammad Javad Zarif, considéré comme favorable au rapprochement avec l'Occident et les États-Unis.

De notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

C'est Hossein Amir Abdollahian, âgé de 57 ans, qui doit remplacer l'actuel ministre des Affaires étrangères, le modéré Mohammad Javad Zarif. Connu pour ses positions anti-occidentales, il était vice-ministre des Affaires étrangères chargé du Proche-Orient, notamment du dossier syrien, avant d'être remercié en 2016 par Mohammad Javad Zarif.

Le nouveau chef de la diplomatie devrait s'entourer de conservateurs et écarter les modérés au sein du ministère des Affaires étrangères. On ne sait pas encore si l'actuel chef des négociateurs iraniens Abbas Araghchi, proche de Mohammad Javad Zarif, restera à son poste pour continuer à mener des pourparlers nucléaires. Mardi, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Ebrahim Raissi a affirmé que « dans toute négociation, les droits du peuple iranien doivent être préservés et garantis ».

Négociations de Vienne compromises ?

Avec la nomination d'un dur à la tête de la diplomatie, les négociations de Vienne pour faire revivre l'accord nucléaire de 2015 s'annoncent difficiles. Six séries de discussions ont déjà été menées entre l'Iran et les grandes puissances, notamment de manière indirecte avec les États-Unis pour la levée des sanctions américaines et le retour de l'Iran à ses engagements pour limiter son programme nucléaire.

