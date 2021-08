Israël: premier feu vert de Bennett à des constructions de logements en Cisjordanie

Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le gouvernement israélien lance un vaste projet de construction en Cisjordanie. Pour les colons mais aussi, fait assez rare, pour les Palestiniens. Et cela provoque déjà des remous à droite comme à gauche.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Ce n’était pas arrivé depuis plus de deux ans. Le ministère israélien de la Défense donne le feu vert à la construction de quelque 1 000 unités de logement destinées aux Palestiniens dans la zone C en Cisjordanie. Ce secteur est entièrement sous contrôle administratif et sécuritaire israélien selon les accords d’Oslo.

Mais dans le même temps, le gouvernement israélien propose la mise en chantier de 2 200 nouveaux logements dans les colonies de peuplement. Cette décision doit encore obtenir l’aval de la commission de planification de l’Administration civile de la Cisjordanie.

Faire avaler la pilule à la gauche gouvernementale

Selon le quotidien Haaretz, la double décision a pour but de faire avaler la pilule à l’aile gauche de la coalition gouvernementale. Et aussi de mettre en route la procédure avant la rencontre prévue le mois prochain à Washington du Premier ministre Naftali Bennett avec le président Joe Biden.

Cependant, les nouveaux permis de construire dans des localités palestiniennes provoquent déjà la colère de l’opposition de droite qui demande au chef du gouvernement israélien de corriger d'urgence cette décision qualifiée de « dangereuse » et de « honteuse ».

