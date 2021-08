Covid-19: Israël appelle les 50 ans et plus à prendre d'urgence la 3e dose de vaccin

L'État hébreu était jusqu’à présent considéré comme le pays le mieux vacciné au monde. Depuis ce vendredi 13 août, une troisième dose du vaccin Pfizer est administrée aux plus de 50 ans pour éviter les formes graves de la maladie. C’est une véritable course contre la montre qui est engagée face au variant Delta du Covid-19.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Tant que vous ne recevez pas la troisième dose du vaccin, vous êtes en danger de mort. » Un appel alarmiste lancé par le Premier ministre israélien aux plus de 50 ans. Naftali Bennett demande aux caisses d’assurance maladie d'accélérer la campagne vaccinale, de jour comme de nuit et même pendant la journée du shabbat.

Les personnels soignant de plus de 30 ans se voient également offrir cette nouvelle dose de rappel. C’est le cas aussi dans les prisons, pour les détenus et les gardiens âgés de 40 ans et plus. Ils étaient les premiers à avoir reçu le vaccin dès décembre dernier.

Niveaux élevés d'anticorps

À l’heure actuelle, on enregistre en Israël plus de 6 000 nouvelles contaminations par jour : principalement des non-vaccinés chez les jeunes. Mais chez les personnes du troisième âge, le vaccin a considérablement perdu de son efficacité.

La bonne nouvelle, c’est que selon une étude du centre médical Sheba, 98% des personnes ayant reçu la troisième dose du vaccin ont développé des niveaux élevés d'anticorps, similaires à ceux présents une semaine après leur deuxième dose.

