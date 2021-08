L’inquiétude et la douleur des réfugiés afghans face à l’avancée des talibans

Alors que le groupe fondamentaliste poursuit sa conquête de l’Afghanistan et que les forces américaines se replient, les réfugiés afghans suivent, à distance, la situation avec angoisse. Et l’impression d’un inexorable retour en arrière.

« Je suis vraiment inquiète pour ma fille et mes petites-filles à Kaboul, pour leur vie et leur futur en Afghanistan », confie Ouria. Depuis son domicile de Toronto, cette réfugiée a les yeux rivés sur son écran de télévision. Minute après minute, jour après jour, elle assiste à l’avancée des talibans vers la capitale afghane. Depuis l’annonce par Joe Biden du retrait des troupes américaines d’ici au 31 août, leur percée s’accélère.

Jeudi 12 août, les deuxième et troisième villes du pays, Kandahar, au Sud, et Hérat, à l’Ouest, sont passées sous leur contrôle, suivies le lendemain de la ville de Pul-e-Alam, à 50 kilomètres à peine de Kaboul. La moitié des 34 capitales provinciales sont d’ores et déjà entre leurs mains, et rien ne semble parvenir à freiner leur marche sur la capitale, transformée en un immense camp de réfugiés.

2,5 millions de réfugiés afghans dans le monde

Pour Ouria et sa fille Malwa, arrivées au Canada en 2016, la situation a un douloureux air de déjà-vu. « La situation est la même qu’avant 2001, gémit Ouria au téléphone. L’histoire se répète. Dans les provinces sous leur contrôle, ils ferment à nouveau les écoles, les burqas ressortent du placard. Ma fille a arrêté d’enseigner à l’université. Elle est à Kaboul avec son mari et leurs trois petites filles. Je ne sais pas comment les faire sortir du pays. Elles sont enfermées chez elles, terrifiées, tous les pays leur refusent les visas. »

En 40 ans de guerre, l’Afghanistan est devenu le pays comptant le plus de réfugiés hors de ses frontières. Actuellement, ils sont pr ès de 2,5 millions à être ainsi dispersés à travers le monde, selon les chiffres de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Mais alors que l'ONU affirme que l’Afghanistan est en passe de connaître le plus grand nombre de victimes civiles jamais enregistré en une seule année, la communauté internationale reste divisée sur sa politique d’accueil.

Si les États-Unis délivrent des « Special Immigrant Visa » aux collaborateurs de l’armée, il reste en effet difficile de quitter le pays malgré le danger. En Europe, où ils représentent chaque année 10% des demandeurs d’asile, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande ont annoncé suspendre les expulsions d’Afghans en situation irrégulière. Les autorités belges, danoises, grecques et autrichiennes ont, elles, annoncé vouloir les maintenir. Face à l’afflux de réfugiés, la Turquie a même entamé la construction d’un mur de béton à sa frontière avec l’Iran.

« Un retour à la case départ »

« La politique d’accueil des autres pays s’est durcie. Cela n’a aucun sens, s’insurge depuis Kaboul Victoria Fontan, professeure en étude de la paix et en résolution des conflits à l’Université américaine d’Afghanistan. Tous les Afghans qui ont cru aux idées libérales des Occidentaux depuis 2001 veulent partir. Dans les districts contrôlés par les talibans, ils vivent un retour à la case départ. Les talibans ont garanti une amnistie générale, mais les abus arrivent en cascade. »

C’est ce qui alarme Chabnam, réfugiée à Strasbourg depuis trois ans. « Je n’ai pas peur pour moi, mais pour mon frère, explique-t-elle. Il est traducteur, et les talibans tuent ceux qui ont travaillé avec les étrangers et le gouvernement. Je m’inquiète aussi pour ma sœur, qui est enseignante. » La jeune femme ne parvient pas à échanger avec sa famille, à cause des coupures d’électricité et d’Internet. Si les talibans entrent à Kaboul, la possession d’un ordinateur sera interdite. Sans nouvelles, elle se souvient des cinq années de pouvoir des talibans, entre 1996 et 2001.

Âgée de 11 ans à l’époque, elle avait dû arrêter l’école du jour au lendemain. « Une institutrice nous a fait la classe en cachette pendant deux ans, se souvient-elle. On était sept petites filles à aller en secret chez elle, trois fois par semaine. Mais un jour, les talibans l’ont arrêtée et elle s’est suicidée en prison. » La fillette est ensuite restée cachée chez elle durant six mois. « Les talibans forçaient les femmes seules à les épouser dès l’âge de 12 ans. Cela nous terrifiait toutes. Nous nous cachions pour les éviter. Et cela va recommencer. »

« J’ai l’impression que les Afghans sont seuls »

Pour cette femme diplômée de l’Université Polytechnique de Kaboul, les vingt dernières années ont cependant laissé des traces. « Les femmes afghanes ne sont pas les mêmes qu’avant, affirme-t-elle. Elles sont bien plus actives, elles ont fait des études, du sport, elles ont monté de petits business. Si les talibans reprennent le pouvoir, elles vont devoir tout arrêter, encore une fois. C’est trop. Elles ne le supporteront pas. »

Zaher partage la même angoisse pour ses proches restés au pays. Responsable de l’association culturelle des Afghans de Strasbourg, il est arrivé en France à la fin des années 1970, juste avant que la guerre ne se déchaîne dans son pays sans jamais s’arrêter depuis. L’homme est en colère. « Je suis profondément triste et profondément choqué par l’indifférence du monde, s’exclame-t-il. J’ai l’impression que les Afghans sont seuls, qu’on les contemple avec indifférence. Quand l’Europe se sent attaquée, on parle de lutte commune contre le fondamentalisme. Mais quand les Afghans ont besoin d‘aide, il n’y a plus de belles théories. »

« Ils veulent en découdre »

Comme les 3.3 millions d’Afghans déplacés à l’intérieur du pays, sa famille a été contrainte de fuir les combats. Désormais réfugiés à Kaboul, ses proches ont abandonné leur ville de Hérat à l'ouest du pays. Malgré sa résistance, la cité de 460 000 habitants est passée sous le contrôle des talibans le 12 août. Son légendaire chef de guerre, Ismail Khan, vétéran de la lutte contre l’armée rouge puis contre les talibans dans les années 1990, a cette fois-ci rendu les armes. « Qu’attend la communauté internationale ? s’insurge Zaher. Il faut que les talibans amènent à nouveau leur violence en Europe pour que les pays réagissent ? On n’a pas le droit de laisser un groupe sans principe ni dignité bafouer toute une civilisation ! »

D’autant que d’après Victoria Fontan, la situation risque d’être pire qu’avant l’intervention américaine de 2001. « Les "nouveaux" talibans ont grandi dans des camps de réfugiés au Pakistan et beaucoup sont étrangers, s’alarme-t-elle. On est sur un mouvement de type "État islamique", face à des combattants qui ont grandi en marge de la société afghane et qui s’opposent complètement à la population. Ils veulent en découdre. L’occupation américaine y est pour beaucoup : elle n’a pas su mener à bien la réconciliation. »

Pour la chercheuse, l’échec originel date de 2001, lorsque les talibans déchus avaient été exclus des négociations des accords de Bonn, mettant en place le premier gouvernement provisoire. « Et les Américains ont recommencé, en négociant à Doha avec les talibans et pas avec le gouvernement afghan, se désespère-t-elle. Comment peut-on négocier des accords de paix en excluant une partie des belligérants ? »

