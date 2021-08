Liban: colère et barrages routiers après une levée des subventions sur les carburants

Des barrages routiers ont été érigés depuis mercredi 11 août, dans la soirée au Liban. Les protestataires dénoncent à la fois un projet de loi vu comme un moyen de protéger les élus face à l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, ainsi qu'une décision de la Banque centrale libanaise de réduire ses subventions sur les carburants.

Des manifestants en colère ont bloqué jeudi plusieurs routes à travers le Liban, au lendemain d'une décision de la Banque du Liban (BDL) s'apparentant à une levée des subventions sur les carburants dans ce pays frappé par une grave crise économique.

Très tôt jeudi matin, des centaines d'automobilistes formaient déjà des files d'attente devant les stations-service, dans l'espoir de faire le plein d'essence avant que les prix n'augmentent encore. A court de devises étrangères, le pays a progressivement levé les subventions sur plusieurs produits de base ces dernières semaines, faisant bondir les prix des carburants et des médicaments.

Pour Anthony Taya, un enseignant du secondaire, le Liban s'enfonce dans la crise, jour après jour, et perspectives sont de plus en plus sombres. « On s’attendait à cela depuis longtemps. Ça va bloquer le restant de l’économie libanaise. Il y aura des usines qui ne pourront plus fonctionner, il y a des voitures qui ne vont pas trouver de l’essence, parce que, même si le coût de l’essence va augmenter, il n’y aura pas assez de quantité d’essence pour suffire à tout le monde. Il y aura toujours un problème de pénurie d’essence et à très haut prix », constate-t-il.

« C’est perdant-perdant »

Mercredi soir, la Banque du Liban (BDL) a publié un communiqué indiquant que les lignes de crédit pour l'importation de carburants seront désormais accordées sur la base du taux pratiqué sur le « marché noir ». Selon l'institut local « Information International », une levée totale des subventions engendrerait une hausse de 344% du prix du bidon d'essence et d'environ 387% de celui du diesel.

Indexée sur le billet vert depuis 1997 au taux de 1 507 livres pour un dollar, la monnaie nationale s'est effondrée, le dollar s'échangeant désormais à plus de 20 000 livres sur le marché noir. En juillet, le gouvernement a décidé de subventionner les importations de carburants au taux de 3 900 livres pour un dollar, faisant déjà bondir les prix de 30%.

« L’employé libanais est confronté à un immense dilemme maintenant : il doit aller à son travail, sinon, il ne va pas toucher son salaire. Et s’il le fait, il doit payer de l’essence pour aller à son travail. Donc, il sera confronté à payer immensément plus cher pour pouvoir acheter de l’essence, alors qu’il n’a pas assez d’argent pour faire vivre sa famille, déjà. A tous points de vue, c’est perdant-perdant », constate Anthony Taya, un enseignant du secondaire.

La crise économique inédite que traverse le pays est aggravée par l'inertie des dirigeants, le pays étant sans nouveau gouvernement depuis un an. La décision de la Banque du Liban a provoqué une polémique dans l'arène politique, le Premier ministre démissionnaire, Hassan Diab, la qualifiant d'illégale et appelant à une réunion urgente du gouvernement.

