Au Liban, avec la pénurie d'essence, la population fait face à une crise multiforme qui s'aggrave

L’officialisation de la levée des subventions sur les carburants continue de nourrir la colère. Des manifestants bloquent des routes par intervalles. La crise a un impact de plus en plus important sur les populations.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stéphan

L’annonce de la levée des subventions sur les carburants va s’accompagner d’une flambée des prix au Liban, où hyperinflation et pénuries sont déjà le quotidien. L’armée a annoncé ce samedi 14 août dans la matinée le lancement de perquisitions dans les stations d’essence fermées. Les militaires disent qu’ils vont distribuer les stocks saisis à la population. Alors l’attente redouble pour se procurer des produits de base.

Depuis jeudi, rares sont les stations d’essence ouvertes, et les files y sont interminables. Dans l’une d’elles, près de Beyrouth, Ziad, un jeune chômeur, s'inquiète : « Ça fait quatre heures que j’attends. Ici, il y a de l’embouteillage. Ailleurs, les stations essence sont fermées. Mon réservoir est vide ! »

Ziad ne veut pas parler de la levée des subventions, au centre d’une polémique politique, « on n’y comprend rien, dit-il. L’essence va bientôt être acquise au prix du dollar sur le marché noir, soit à un coût bien plus élevé. »

Ibrahim, 50 ans, fait aussi la queue pour remplir sa voiture. « Jusqu’à maintenant notre tour n’est pas arrivé, se plaint-il. On attend. Et c'est ainsi qu'on perd une journée. On se demande où chercher de l’argent, comment ramener de la nourriture ? Ces jours-ci, les queues pour l’essence sont pires qu'avant. Les gens ont peur que le prix de l’essence explose, ou qu’il n’y ait plus d’essence du tout. Les distributeurs ont de l’essence, mais ils ne veulent pas la livrer. Bien sûr que j’ai peur moi aussi. On vit tous dans la peur. » Ibrahim n’a qu’une certitude : les semaines à venir vont être encore plus difficiles.

Une société « en ébullition »

Et il n'est pas le seul. À la suite de cette décision de la Banque du Liban, des pénuries de mazout sont visibles dans tout le pays, ce qui a un impact sur plusieurs secteurs de l'économie. Nombre de restaurants, boulangeries et centres commerciaux ont mis la clé sous la porte.

Une situation que la population ne supportera pas longtemps, d'après Nadim Houry, directeur exécutif du centre de recherche Arab Reform Initiative.

Aujourd’hui, les forces de l’opposition de changement sont toujours là, mais elles peinent à rassembler Nadim Houry, directeur exécutif du centre de recherche Arab Reform Initiative

La colère en tous les cas est là. Depuis octobre 2019, on sent qu’il y a une ébullition de la société libanaise. Est-ce qu’elle sera structurée ? Aujourd’hui, les forces de l’opposition de changement sont toujours là, mais elles peinent à rassembler, à s’organiser suffisamment, mais oui, c’est possible d’avoir des mouvements de contestation spontanés, potentiellement violents, parce qu’honnêtement, il y a une forme de violence qui s’exerce contre la population aujourd’hui.

Selon lui, néanmoins, des solutions existent.

Il faut donner une chance à un gouvernement de transition avec certains pouvoirs exceptionnels pendant une période de six mois à un an pour arrêter cette chute infernale, préparer les élections qui sont censées avoir lieu en mai 2022, et avec une assistance de la communauté internationale. Mais en l’absence d’une organisation, on voit très bien que c’est chacun pour soi, et c’est souvent les plus démunis qui sont en train de payer et dans ce cas, c’est vraiment la population libanaise.

Une crise globale

C’est une crise financière, politique, économique. Nadim Houry, directeur exécutif du centre de recherche Arab Reform Initiative

La crise est globale, selon le Nadim Houry, qui rentre juste du Liban.

C’est une crise financière, politique, économique. Les gens n’ont plus accès à leur compte en banque. Mais c’est aussi essentiellement une crise de gouvernance. Il n’y a personne aux manettes, les ministres ne prennent aucune décision, ils sont divisés, et la population se retrouve toute seule à devoir gérer les problèmes.

L’énergie quotidienne des gens c’est comment s’assurer que leurs proches malades aient accès à leurs médicaments, comment s’assurer qu’il y ait suffisamment d’électricité pour que la nourriture dans le frigo reste consommable, comment s’assurer que les personnes âgées et les enfants n’aient pas trop chaud la nuit, parce que l’on est en plein mois d’août, parce qu’il n’y a pas d’électricité, ce n’est que ça ! Le plus grand hôpital public de Beyrouth n’a que deux générateurs sur sept qui fonctionnent. Vous imaginez cela. Il y a des personnes qui sont sous oxygène ; on reste dans une crise du Covid, et tout ça est dû à l’incompétence et à la criminalité de la classe politique aux abonnés absents.

