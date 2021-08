Liban: les blessés de l'explosion du réservoir d'essence arrive à Beyrouth

C’est jour de deuil national ce lundi 16 août au Liban, sous le choc après un nouveau drame. Dans le nord du pays, l’explosion d’un réservoir d’essence, dans la nuit de samedi à dimanche, a fait au moins 27 morts et des dizaines de blessés civils et soldats. En pleine pénurie de carburant, des personnes s’étaient rassemblées pour obtenir de l’essence de ce réservoir, saisi un peu plus tôt par l’armée.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Laure Stephan

Un hélicoptère se pose sur le toit de l’hôpital Geitawi à Beyrouth. Un blessé gravement brûlé est acheminé ce dimanche 15 août. Il fait partie des victimes de l’explosion d’un réservoir d’essence qui s’est produite dans le nord du Liban. C’est le onzième à être transféré vers la capitale.

Pierre Yared, directeur de l’hôpital détaille la situation : « La plupart sont dans un état critique. On en a trois qui sont dans un état critique et grave parce qu'ils ont des brûlures à plus de 80%. Plus le malade est brûlé et plus les complications sont fréquentes. »

Insécurité

À Tripoli, l’autre ville où des blessés sont traités, des brûlés sont également dans un état grave. Des restes humains doivent aussi être identifiés, alors que des familles cherchaient hier leur proche disparu.

L’explosion du nord ravive le sentiment d’insécurité. Le docteur Pierre Yared se désole « tout est possible quand il n'y a plus de gouvernement qui gère le pays et que l'économie est instable. Tout est possible, il n'y a plus de limite aux troubles. »

Selon le ministère de la Santé, des évacuations de brûlés sont attendues vers des pays de la région, alors que le système sanitaire libanais est à bout de souffle.

