Cisjordanie occupée : le combat du village de Beita contre la confiscation de ses terres

Alors qu’à Jénine, en Cisjordanie occupée, ce lundi 16 août, 4 jeunes Palestiniens ont été tués par des tirs de l’armée israélienne, un autre village palestinien voit des affrontements continus et une violence permanente : Beita. C’est un village près de Naplouse, où les habitants se battent depuis plus de quatre mois contre la confiscation de leurs terres.

Avec notre envoyée spéciale à Beita, Alice Froussard

Tout a commencé début mai, lorsque des familles juives israéliennes s’étaient installées avec des mobile-home sur les terres de trois villages palestiniens (Qabalan, Yatma et Beita) créant Eviatar, un avant-poste, c'est-à-dire une colonie qui n’a pas encore été approuvé par le gouvernement israélien.

Evacué début juillet, le site est depuis occupé par des soldats israéliens et transformé en zone militaire. En attendant que le gouvernement israélien autorise le retour ou non des colons. Pour les Palestiniens, c'est la même chose, leurs terres sont expropriées et ils se disent bien décidés à « résister » à leur façon.

Dans ce village palestinien, au nord de la Cisjordanie, presque chaque soir, et chaque vendredi, jour des manifestations les plus intenses, des pneus qui brûlent sur les collines, des feux d’artifices, des pierres, des chants, des lasers pointés sur des soldats israéliens. C’est « la déstabilisation nocturne » nous explique un manifestant de Beita, qui veut rester anonyme. « Les colons, ils essaient toujours de s'emparer de notre terre. Là, ils resserrent l'étau autour des habitants de trois villages palestiniens. Nous, on sait ce que signifie la colonisation, on voit ce qui se passe dans les villages voisins : les colons qui y ont établi des colonies, détruisent la vie des habitants palestiniens. Alors, nous, habitants du village de Beita, on refuse que la même scène se répète, ici ! »

Colonies illégales

Depuis quatre mois, Beita est devenu le village palestinien de la résistance populaire. L’évacuation d’Eviatar, début juillet, cet avant-poste où vivaient des familles israéliennes, n’a rien changé, affirme Ayman Hamayel, un habitant du village. « L’occupation, que ça soit celle de l’armée israélienne ou des colons, pour nous c’est la même chose. Il n’y a pas de différence entre les deux. »

En face, l’armée israélienne réplique avec des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des tirs à balles réelles. Depuis début mai, sept Palestiniens sont morts dans ces affrontements. Le nombre de blessés ne fait qu’augmenter, et les arrestations ne cessent pas. Une réponse disproportionnée, affirment les habitants, qui disent se sentir seuls malgré quelques visites de diplomates ces dernières semaines.

Selon le droit international, toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont illégales.

