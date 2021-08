Turquie: la population plutôt hostile à l'accueil des réfugiés afghans

Avec la prise de Kaboul par les talibans, les départs d’Afghanistan s’intensifient. Comme les pays frontaliers, la Turquie craint de voir arriver une nouvelle vague de réfugiés sur son sol. En interne, le président Erdogan est critiqué pour sa politique migratoire et les manifestations d’hostilité contre les réfugiés se sont multipliées ces dernières semaines.

Avec notre correspondante à Istanbul, Céline Pierre-Magnani

L’échoppe qui fait l’angle de la rue Imam Adnan, dans le centre d’Istanbul, est celle d’Hasan. Coiffeur depuis plus de 40 ans, il a connu toutes les époques et toute sorte de gens. Et pourtant, aujourd’hui il s’inquiète de voir arriver une nouvelle vague de réfugiés afghans.

« S’il y a la guerre en Afghanistan, ce n’est pas la faute de la Turquie. Alors pourquoi on devrait les accueillir ? Dans ce cas, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, les États-Unis aussi doivent prendre leur part. Ils devraient s’entendre entre eux pour gérer le problème. »

« On a déjà des problèmes économiques »

Bien qu’il n’ait jamais eu de problèmes avec des réfugiés, Hasan se dit tendu dans son quotidien et préoccupé pour l’avenir de son pays : « En Turquie, on a déjà des problèmes économiques, on a des problèmes en interne, alors s’ils viennent aussi en plus. Il va falloir leur donner du travail, les nourrir… et nous ? C’est nous qui avons faim. Oui, on a faim. »

Pour éviter une nouvelle vague de réfugiés, la Turquie s’est dit prête à œuvrer avec le Pakistan pour stabiliser l’Afghanistan. Ankara fait également construire un mur à sa frontière orientale.

