Proche-Orient: les Palestiniens toujours peu ou pas vaccinés contre le Covid-19

C'était l'une des principales recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : « ne pas priver les pays pauvres », soit ne pas vacciner avec une troisième dose quand d'autres pays n'ont toujours pas bénéficié des principales injections… dénonçant la ruée des pays riches vers les doses de vaccin. Au Proche-Orient, cette situation est clairement illustrée, les écarts de vaccination entre Palestiniens et Israéliens sont vertigineux.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Israël va désormais baisser à 40 ans l'âge de la troisième dose de vaccin alors que les Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza sont encore très peu vaccinés et craignent un regain de l’épidémie de Covid-19 qui pourrait être dramatique, et qui pourrait avoir lieu d'ici la mi-septembre (avec la réouverture des écoles et des universités), à cause de la propagation du variant Delta.

Faible taux de vaccination des Paletiniens

Israël est donc l'un des premiers pays à étendre sa campagne de vaccination. Depuis plus de deux semaines, Israël propose une troisième injection du vaccin pour une meilleure réponse immunitaire ; plus d’un million de personnes en ont déjà bénéficié et le gouvernement veut l’étendre à toute sa population à partir du mois prochain. Et ce, alors que les taux de vaccination des Palestiniens sont très faibles.

Selon le ministère de la santé de Ramallah, seuls 9% des Palestiniens en Cisjordanie occupée sont pleinement vaccinés avec deux doses, 13% en ont reçus une seule. À Gaza, le taux de vaccination est encore plus faible : 5% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin. Alors les critiques sont vives, notamment chez les Palestiniens. Dans la presse, de nombreux éditorialistes dénoncent d’abord un problème moral, évoquant le fait qu’Israël n’a pas suivi les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, qui demande un moratoire sur la troisième dose de vaccin.

Problème éthique

Ils dénoncent aussi un problème éthique, soulignant qu’en tant que puissance occupante selon le droit international et particulièrement d'après la quatrième Convention de Genève, Israël devrait vacciner les Palestiniens. Même des experts israéliens parlent d’un problème épidémiologique, et de question de santé publique. Car les frontières sont poreuses et des milliers de travailleurs palestiniens, ainsi que toutes les personnes ayant un permis peuvent se rendre en Israël, et ainsi propager le virus.

