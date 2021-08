Au Liban, le chef du Hezbollah annonce l'arrivée de pétrole iranien

Hassan Nasrallah a annoncé jeudi 19 août la prochaine arrivée d'un navire iranien chargé de carburant au Liban, qui souffre d’une sévère pénurie de carburant. Quelques heures plus tard, l’ambassadrice des États-Unis annonçait des démarches pour aider le pays du cèdre à surmonter sa grave crise énergétique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Désormais, c’est autour de la crise énergétique qui frappe leur pays que les Libanais affichent leurs profondes divisions. L’ancien Premier ministre Saad Hariri et le chef du parti chrétien des Forces libanaises Samir Geagea ont mis en garde contre la démarche du Hezbollah qui risque, selon eux, d’exposer le Liban à des sanctions américaines. Mais d’autres hommes politiques ont exprimé leur franc soutien à la décision du Hezbollah.

Hassan Nasrallah a précisé dans un discours jeudi que la cargaison du navire iranien doit permettre d'approvisionner « hôpitaux, usines de production de denrées alimentaires et de médicaments, boulangeries et générateurs ». Des secteurs qui roulent au ralenti ou qui ont totalement stoppé leur activité en raison de la pénurie de carburants.

Quelques heures après le discours de Hassan Nasrallah, la présidence libanaise a annoncé que les États-Unis avaient « décidé » d'aider le Liban pour atténuer ces pénuries. Une information indirectement confirmée par l’ambassadrice américaine à Beyrouth, Dorothy Shea. Celle-ci a indiqué à la chaîne panarabe Al-Arabiya que son pays discutait « avec les gouvernements égyptien, jordanien et la Banque mondiale pour aboutir à des solutions réelles et durables » au problème énergétique du Liban. L’idée serait d’acheminer au Liban du courant et du gaz égyptien via la Jordanie et la Syrie, ce qui impliquerait un assouplissement des sanctions contre Damas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne