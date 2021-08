Gaza: le Qatar de nouveau autorisé à transférer des fonds pour les familles

Depuis son opération militaire à Gaza en mai dernier, Israël n'avait pas autorisé les transferts de fonds vers l'enclave palestinienne. Jusque-là, les fonds étaient livrés en espèces. Désormais, selon un accord conclu entre le Qatar, le bailleur de fonds, l'ONU et Israël, un nouveau mécanisme va être mis en place.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Les valises remplies de dollars transférées par un émissaire qatari, c’est fini. Désormais les subventions mensuelles de 100 dollars pour 100 000 familles nécessiteuses de la Bande de Gaza seront distribuées selon un autre mécanisme plus compliqué. Chaque mois, le Qatar déposera la somme de 10 millions de dollars sur un compte bancaire de l’ONU à New York. La somme sera ensuite transférée vers une banque palestinienne à Ramallah.

L’agence gazaouie de cet établissement bancaire versera ensuite les allocations directement aux destinataires sous forme de cartes de débit rechargeables. Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz s’est félicité de ce nouveau mécanisme qui, selon lui, « garantit que l’argent parviendra à ceux qui en ont besoin, tout en maintenant les besoins de sécurité d’Israël ».

L’arrangement a été accueilli avec une bonne dose de scepticisme par de nombreux commentateurs qui estiment qu’il y a de fortes chances pour que comme dans le passé l’argent atterrisse en fin de compte dans les poches du Hamas. Les transferts devraient débuter dans les jours qui viennent et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année au minimum. Et cet accord devrait faire baisser considérablement la tension à la frontière entre Gaza et Israël.

