Liban: la «guerre civile» virtuelle fait rage sur les réseaux

Les stations d'essence vides sont un sujet d'affrontements sur les réseaux sociaux au Liban. AFP - ANWAR AMRO

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 6 mn

Le Liban est frappé par l’une des pires crises au monde, selon la Banque mondiale. L’effondrement du « pays du cèdre », longtemps appelé la « Suisse du Proche-Orient », a été brutal. Pauvreté, pénuries, inflation, disparition des filets sociaux, blocage politique, les Libanais n’ont aucun répit. Les crises s’enchaînent et l’État, très affaibli, n’a plus de réponses. Seule l’armée, qui maintient tant bien que mal sa cohésion, empêche un recours à grande échelle à la violence politique et communautaire.