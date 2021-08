Gaza: 41 Palestiniens blessés par des tirs à balles réelles de l’armée israélienne

Un regain de violence à Gaza, ce samedi 21 août, où 41 civils palestiniens ont été blessés par des tirs à balles réelles de l’armée israélienne lors d’une manifestation près du mur de séparation avec Israël.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

C’était une manifestation près du mur de séparation avec Israël, une manière pour les Gazaouis de commémorer l’incendie de la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem il y a 52 ans. Juste avant la manifestation, les factions palestiniennes avaient appelé à une commémoration pacifique, le Hamas précisant « que la force excessive de l’armée israélienne contre les civils palestiniens était quelque chose d’habituel ».

Augmenter la pression

Une chose est sûre, leur objectif était également d’envoyer un message aux Israéliens, augmenter la pression au moment où le blocus se fait de plus en plus pesant et étouffe l’enclave côtière, notamment pour envisager la reconstruction et faire arriver du matériel et de l’argent.

Sur place, des pneus qui brûlent, et des dizaines de Palestiniens qui s’approchent de la clôture fortifiée, lançant des pierres et des cocktails Molotov. En face, des gaz lacrymogènes et des balles réelles de l’armée israélienne.

L’armée israélienne parle « d’émeutiers »

Un communiqué du ministère de la Santé de Gaza fait état de 41 blessés, deux dans un état critique, dont un garçon de 13 ans qui a reçu une balle de l’armée israélienne dans la tête. L’armée israélienne, elle, parle « d’émeutiers » et précise qu’un soldat israélien a été grièvement blessé.

Quelques heures après, l’aviation israélienne a bombardé l’enclave, affirmant avoir visé quatre sites de fabrication et de stockage d'armes appartenant au Hamas, le groupe qui gouverne l'enclave palestinienne assiégée.

Ces violences lors de manifestations près du mur de séparation ont été les plus intenses depuis décembre 2019, date de la fin de la marche du retour, qui avait lieu tous les vendredis à Gaza.

