Le Liban au bord d'une double crise de l'eau et de l'alimentation

Le pays du cèdre risque d’être confronté à de « graves pénuries d’eau », selon la directrice de l’Unicef, Henrietta Fore, dans un article publié sur le site de l’agence onusienne. Le Liban pourrait aussi être connaître une crise alimentaire, a mis en garde le chef du syndicat des importateurs de produits alimentaires. La Banque mondiale qualifie la situation dans le pays de l’une des plus graves crises au monde depuis la moitié du XIXe siècle.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Quatre millions de personnes sur six millions et demi d’habitants sont confrontées à un risque de « graves pénuries d’eau » au Liban, selon la directrice de l’Unicef Henrietta Fore. « L'eau et son assainissement, les réseaux électriques et les soins de santé sont mis sous pression », a ajouté la responsable de l’agence onusienne. Plus grave encore : « les hôpitaux et les centres de santé n'ont pas accès à l'eau potable en raison des pénuries d'électricité, ce qui met des vies en danger ».

« Si quatre millions de personnes seront obligées de recourir à des sources d'eau dangereuses et coûteuses, la santé publique et l'hygiène seront compromises », avertit encore Henrietta Fore. Par conséquent, une recrudescence des maladies hydriques, en plus d'une hausse des cas de Covid-19 sont redoutés.

Piliers de l'alimentation fragilisés

Le président du syndicat des importateurs de produits alimentaires Hani Bohsali a pour sa part mis en garde contre une crise alimentaire majeure. Le syndicaliste a indiqué que les trois piliers du secteur sont fragilisés : la baisse des importations en raison de l’effondrement de la livre libanaise, la difficulté pour les Libanais de se procurer leurs besoins en nourriture à cause du recul de leur pouvoir d’achat et enfin, la sécurité alimentaire, menacée par la pénurie de carburants, qui compromet la réfrigération et la conservation.

