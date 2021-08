Covid: frappé par une 4e vague, Israël met tous ses espoirs dans la 3e dose du vaccin

Israël, pays considéré comme le mieux vacciné au monde, est durement touché par le Covid-19. Les autorités sanitaires placent tous leurs espoirs dans la troisième dose du vaccin jugée indispensable pour atteindre une forme d'immunité collective.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Près de 10 000 contaminations quotidiennes depuis deux jours, un taux de positivité qui dépasse les 6,5% : la quatrième vague du Covid-19 frappe Israël de plein fouet. Depuis le début de la pandémie un Israélien sur neuf a été touché par le virus.

Seules bonnes nouvelles : le nombre de malades graves reste stable et le facteur de reproduction continue à baisser, ce qui semble signifier que le pic de l'attaque du variant Delta est proche.

Une 3e dose protégerait dix fois plus

Pour accélérer le processus, les autorités sanitaires ont abaissé à 30 ce mercredi l’âge minimal pour recevoir la troisième dose du vaccin Pfizer. Plus d’un million et demi d’Israéliens ont déjà reçu cette nouvelle injection. Selon des données du ministère israélien de la Santé, ceux qui l’ont reçue sont 10 fois plus protégés contre le coronavirus que les personnes qui n'ont reçu que les deux premières.

En attendant, la rentrée des classes le 1er septembre est remise en doute malgré le feu vert gouvernemental. Une campagne de tests sérologiques pour les enfants de 3 à 12 ans, lancée en début de semaine à grand bruit, a pratiquement été abandonnée en raison de ses piètres résultats.

